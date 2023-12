¿Dejará a Tigres? Gignac ve cerca su fin como jugador de los felinos

André-Pierre Gignac no ha tenido el nivel que se le esperaba en este Apertura 2023, aún así el delantero sigue siendo pieza calve para Tigres. Ahora, queda ver cuanto tiempo más seguirá el francés en el equipo regio.

El máximo goleador de los felinos habló sobre su actualidad, dejando claro que su etapa con el equipo regio está cerca de llegar a su fin, sin embargo, aún quiere ayudar al equipo a conseguir más logros.

“El que venga acá va a ver que no es fácil, estamos casi en el fin de la historia del jugador, pero quiero más para este club y quiero ayudar más, pero de momento eso y muy enfocado en mi carrera de futbolista sé que tengo mucho que dar”, comentó el delantero.

El francés sabe que, al tener ya 37 años, su rol en el equipo es de definidor y no de creador de juego por lo que espera poder ayudar a su equipo anotando todas las oportunidades que se le presenten dentro del área.

“Soy finalizador, no voy a quitarme tres jugadores y picadita, tengo mis cualidades y sé cuáles son. Lo que pueda y no pueda hacer y que sea más fuerza para mí, sé que la pelota me va a caer y la voy a poder empujar, mi exigencia viene de ahí”.

Gignac regresará a la actividad este domingo tras haber estado fuera de acción por un golpe sufrido en el último partido de torneo regular ante América.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRUNO MARIONI: ‘LA FINAL PUMAS VS CHIVAS DEL 2004 ME CAMBIÓ LA VIDA’