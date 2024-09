Guido Pizarro recuerda el Tigres vs Veracruz en 2019: 'Pudimos hacer otra cosa'

En exclusiva para RÉCORD, Guido Pizarro, capitán de los Tigres, recordó el controversial partido entre Tigres y Veracruz en octubre de 2019, cuando los jugadores del equipo veracruzano se quedaron quietos en el campo como forma de protesta por el incumplimiento de pagos, mientras que los felinos aprovecharon la oportunidad para anotar dos goles con el arco prácticamente vacío, lo que desató críticas hacia el conjunto auriazul.

Pizarro, reflexionando sobre el suceso, expresó que es un tema que ya ha quedado en el pasado, El a.

“Es un tema sinceramente que para mí ya pasó, seguramente la resolución en ese momento fue esa, después, capaz que se podría hacer otra cosa, capaz que más en conjunto, más para el bien del futbol mexicano o del jugador mexicano, pero bueno, no fue algo que esperábamos, no fue algo agradable para el futbol mexicano”, comentó.

Con relación a las recientes declaraciones de Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres en aquel entonces, quien afirmó que ni el cuerpo técnico ni los jugadores de Tigres estaban al tanto de lo que planeaba hacer el Veracruz, Pizarro estuvo de acuerdo.

“Creo que como lo dijo él, nosotros no estábamos enterados de nada. Era un problema que tenían ellos, pero bueno, que esas cosas no vuelvan a pasar y, más que nada, la problemática que tenían esos jugadores con su equipo no vuelva a pasar”, señaló.

Para finalizar, el argentino expresó su deseo de que situaciones similares no se repitan en el futbol mexicano, destacando la importancia de cuidar a los jugadores y sus derechos.

“Lo más importante es que en el futbol mexicano no vuelva a pasar ese tipo de caso”, concluyó el argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Funes Mori buscará reivindicarse con Pumas ante América, una de sus víctimas preferidas