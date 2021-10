Herrera sobre el error del sonido local en el Azteca: 'El que haya hecho la tontería, que la pague'

Miguel Herrera no le dio importancia al hecho de que en su presentación en el Estadio Azteca, en el pasado juego entre América y Tigres, el sonido local le haya cambiado el nombre por el de Guillermo Almada. Incluso, reconoció que en su momento la afición de las Águilas lo apoyó cuando estuvo ahí, y ahora espera ese apoyo de la afición de Tigres.

“No oí ni me interesa tampoco, sí oí al entrar algunos silbidos o aplausos, pero ya lo esperaba, no creo que haya sido mandado (por la directiva de América), no creo que haya pasado por alguien ahí porque dejé buenos amigos. La verdad es que ni esperaba que me aplaudieran o me vitorearan. La gente es así, se le olvidan las cosas, cada quien decide lo que quiere, yo lo diré siempre, esa gente me dio mucho, me respaldó muchísimo cuando dirigí al América y hoy que estoy en Tigres, necesito a la de Tigres.

“Antes del partido, si me reciben con aplausos y chiflidos, me concentraré en el juego. El que haya hecho la tontería, que la pague, no pasa a mayores, yo no oí”, dijo a Fox Sports.

Al ser cuestionado sobre si es que él ve a América como favorito al título, el ‘Piojo’ dijo que sí por los resultados que ha conseguido; sin embargo, advirtió que Tigres tiene la calidad suficiente para darle batalla a cualquiera.

“Sin duda alguna es el favorito por lo que ha hecho en el torneo, está siendo un equipo muy practico, contundente pero la Liguilla es distinta, lo que se hace en el torneo se olvida completamente y hay equipos que le pueden pelear al América ese mote de ser el favorito, pero hay que reconocer que es el favorito.

“Sí, si nos topamos con ellos en la Liguilla podemos hacerle partido, sin duda alguna tenemos un plantel para pelearle de tú a tú, sin duda hoy el que está haciendo mejor las cosas es el América”, expresó.

