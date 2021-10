Miguel Herrera tras caer vs América: 'Nos da un sabor amargo porque no sumamos'

Miguel Herrera, técnico de Tigres, no se quedó satisfecho luego de la derrota de su equipo ante el América, pero dijo que hay que darle vuelta a la página y pensar en sus últimos dos compromisos de la temporada regular, pues la clasificación a la Liguilla todavía está en sus manos.

“Nos da un sabor amargo porque no pudimos sumar y seguir escalando peldaños, pero hay que pensar en el siguiente partido. Tenemos que estar concentrados en el siguiente partido, sumar, sigue dependiendo de nosotros calificar directo (a la Liguilla), y ahora en el cierre de torneo con dos partidos en casa podemos manejar esto”, declaró Herrera en conferencia de prensa.

“Seguiremos ahí pase lo que pase, seguiremos ahí entre los cuatro primeros. Lo único que pueda pasar es que Toluca nos rebase y nos ponga en cuarto lugar, sigue dependiendo de nosotros calificar directo a la Liguilla”, agregó.

Miguel recalcó su molestia por no poder conseguir un buen resultado en el Coloso de Santa Úrsula, pues considera que su equipo tuvo varias oportunidades para por lo menos emparejar los cartones, pero reconoció que les faltó mayor contundencia.

“También tuvimos oportunidades muy claras para poder empatar, lamentablemente las pelotas salieron un costado, así es el futbol, me voy con la molestia de no poder sacar puntos porque el partido el equipo lo jugó y trató de igualar el resultado, pero no tuvimos la puntería”, finalizó.

