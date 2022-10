Miguel Herrera: 'En momentos difíciles siempre aparecen Gignac y Nahuel, son históricos'

Miguel Herrera enfrentará su tercera Liguilla con Tigres y pese a tener uno de los mejores planteles del futbol mexicano, los felinos dependen de lo que hagan André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán. Aunque para muchos esto sería una desventaja, el ‘Piojo’ no lo ve así y aseguró que tener dos jugadores con esta jerarquía le juega a favor a los felinos.

“Apareció Nahuel y fue la figura y ahora la figura es André. Ellos vienen siendo la figura desde hace 7 años o desde que llegaron, no es que hoy apenas, aparecen siempre, levantan la mano y por eso son lo que son, por eso se habla de ellos todo el tiempo y por eso Tigres tiene un buen arquero y sí, para eso lo trajeron, está haciendo su trabajo y de repente porque tiene a Gignac y sí, qué bueno”,

“En los momentos difíciles es cuando los jugadores de peso aparecen, si el partido se pone difícil y tienes esos jugadores pues que mejor, no fue nada más este sábado sino desde hace 7 años que levantan la mano y por algo hoy no lo comenta uno sino todo mundo”, sentenció el estratega en conferencia de prensa.

Aunque el primer escalón para levantar su primer título con Tigres es Pachuca en los Cuartos de Final, Miguel Herrera ya piensa en campeonar, no solo por él y por la afición, sino que también por Gignac y Nahuel, para que sigan ampliando su palmarés.

“Ha sido de los extranjeros top desde hace muchos años. Lo comparan con Reinoso, Cabinho, y del Patón ni hablar, estamos con toda la intención de ganar un título para que se convierta en el arquero que más títulos han ganado en la historia del fútbol mexicano, ojalá podamos darles esa satisfacción.

Hay que hacer las cosas bien y nos hemos quedado en Semifinales, no quedamos eliminados en la mesa sino en cancha por el marcador. No es ansias, pero si ganas, trabajamos para eso, pero también hay ocho equipos que todos van a trabajar para eso, encontrarse en una final y trataremos de hace lo mejor, nos hemos quedado en la orilla y tratar de no equivocarnos”, finalizó.}

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUIDO PIZARRO SOBRE ABUCHEOS AL PIOJO: "EL RESULTADO ES EL QUE MANDA"