Mundial de Clubes: 'Inge' Rodríguez desea que Tigres tenga el apoyo de todos los mexicanos

La directiva de Tigres no concuerda con sus futbolistas y trata de conseguir el apoyo de los aficionados mexicanos de cara a su participación en el Mundial de Clubes.

El presidente de los regiomontanos, Alejandro Rodríguez, recordó que son el representante de la zona, por lo que espera contar con el respaldo de la mayor cantidad de aficionados, aunque sean de otros clubes.

“Es repetición, es un Mundial de los Clubes donde vienen representantes de la Confederaciones. Un equipo mexicano, que nos llena de orgullo que sea Tigres, es el representante de la Concacaf y eso implica el hecho de que estamos representando de cierta manera a todo México.

"Nos gustaría que no solamente nuestros aficionados tigres, que sabemos que son incomparables que siempre están con el equipo, sino que todos aquellos que no sean aficionados a Tigres le echen buena vibra al equipo mexicano que representa a la Concacaf”, aseguró en conferencia.

El 'Ingeniero' está convencido de que ninguna institución es capaz de agradarle a todas las personas, por lo que entiende el sentir de la gente contra los auriazules; sin embargo, el mandamás de los felinos destaca la ideología que impera en el club de siempre querer trascender más y más.

“Siempre he dicho que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. A veces el tener un resultado positivo atrae ese tipo de reacciones. Recuerdo cuando Hugo Sánchez mencionaba la tina de los cangrejos, se echaban para abajo. Nosotros no deseamos el mal a nadie, en una competencia deportiva alguien va a salir adelante y otro se va a quedar. Tigres siempre ha tenido esa costumbre de pelear. En Concacaf nos quedamos tres veces en la orilla.

“Seguiremos insistiendo y somos aquel que aprende más del fracaso que del éxito y que la trayectoria que sigue es ascendente. Si eso causa problemas nos seguiremos sosteniendo, porque eso es lo que todos en la vida debemos de tener, que cuando suceda una situación no favorable, tengas el ánimo de salir adelante. Dios quiera que la gente reflexione, se quite de situaciones extremas de querer que le vaya mal a alguien por defender una camiseta o a un equipo”, puntualizó.

Con respecto a los casos de Nahuel Guzmán y Guido Rodríguez, quienes fueron los jugadores que declararon que Tigres solo representaba a sus aficionados, Rodríguez recordó que no hay restricción para los futbolistas, pero que sí tendrán mayor comunicación con cada uno, asegurando que el caso del 'Patón' fue magnificado por una palabra “tetas” que empleó.

“Nosotros como política no tenemos censura dentro del equipo, pero sí tenemos comunicación muy frecuente y abierta de cuestiones de que se expresen en redes sociales. Las redes le dan a la persona la oportunidad de comunicarse directamente con aficionados. A veces no hay contexto de la pregunta y la respuesta. Puedo asegurar de que los jugadores tienen un elevado concepto del respeto al aficionado, no solo al tigre, sino al aficionado de cualquier otro equipo, en el que todos formamos parte de esta gran fiesta que es el futbol.

“Una palabra que dice relacionada la lactancia y alimentar las situaciones de manera negativa nunca será buena fórmula, por eso busco el ángulo positivo, que te haga crecer y no aquel que te haga mas chiquito. En el uniforme no viene solo CEMEX sino la UANL en nuestro logo, con el orgullo universitario.

“No es una excusa, es el tipo de palabras que usan en diferentes culturas y situaciones que se pueden interpretar como no apropiado y en otra como algo normal. Tendremos una comunicación con ellos y sobre todo una apertura y comprensión de dónde estamos parados todos. No solamente es el jugador, es el entrenador, el de administración, el presidente, todos los que hemos tratado de darle al Tigre una imagen de respeto, de superación porque recordemos cómo esperamos ese trayecto”, concluyó el Ingeniero.

