Chivas: Salcedo reveló que rechazó oferta de Liga de Bélgica para jugar con el Rebaño

Inclinó la balanza por el Rebaño. Carlos Salcedo, jugador de Tigres, reveló que previo a su partida al futbol europeo optó por jugar en México con las Chivas a pesar de tener sobre la mesa una oferta formal en la liga de Bélgica.

A través de una charla compartida en su cuenta de Instagram, el Titán explicó el por qué la decisión de vestir los colores rojiblancos en el 2015 y qué beneficios le dejó tomar dicha decisión.

"Cuando me iba a Bélgica me habló Néstor y 'Chepo' de la Torre, me dijeron que si quería ir a Chivas, que estaban interesados y me pusieron una cláusula donde decía que si el equipo se salvaba, en ese momento estábamos peleando el descenso, automáticamente podía salir a Europa, creo que fue algo muy atractivo.

"Fue un gran paso, porque me ayudó a tener unos buenos cimientos y de ahí, cuando fui a Europa, pues ya estaba más hecho como jugador", explicó Salcedo.

Cabe recordar que previo a su arribo al Guadalajara, el canterano de Tigres probó suerte en la MLS con el Real Salt Lake donde pulió su nivel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GÜERO REAL DEFIENDE A LOS 'CHAVOS' EN CHIVAS: 'LA MAYOR RESPONSABILIDAD ES DE LOS REFUERZOS'