piojo-herrera-llama-viejo-al-plantel-de-tigres-y-la-prensa-regia-explota

La eliminación de Tigres a manos de Pachuca en los Cuartos de Final dejó diversas impresiones. Una de las que más dio vuelta a las rotativas, fueron las declaraciones de Miguel Herrera, quien calificó a la escuadra de “vieja”.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, el estratega felino comentó que no sabe si continuará su gestión. Aceptó que comprende a la gente que se entristeció o enfadó tras el partido. Posterior a ello, lanzó la bomba que reventó a la prensa regia.

“A mí o a otro, si no soy yo, le va a tocar el recargo generación de este equipo que ganó todo en 10 años, pero se hace viejo para el futbol. La gente se molesta cuando sacas a un jugador y tratas de rejuvenecer al equipo”, declaró.

“Gignac no es eterno, hace todo, pero no es eterno. Sigue teniendo la actitud extraordinaria, va, lucha, zapatea, pero no es eterno. Ningún jugador es eterno”, sumó. La cita no dejó bien parado al ex técnico de la Selección Mexicana, pues recibió todo tipo de señalamientos por la prensa.

Las reacciones de la prensa regia

El comentario incendiario no tardó en llegar a las redacciones y foros de televisión. María Julia, de Telediario, remarcó: “Se me hace una declaración sumamente lamentable. Decir que los jugadores ya están viejos puede ser una realidad, pero suena a una excusa”. “Me duele mucho esta derrota, hasta los ovarios”, concluyó.

Axel Solís, de El Heraldo, compartió unos memes donde se ven envejecidos, a través de filtros, a las estrellas del Tigres. “Mira Piojo lo que provocas con tus declaraciones en contra de Tigres”, tuiteó.

Willie González, de Canal 6, fue más reservado. “Miguel Herrera tuvo razón al decirle viejo al equipo; lo único que creo es que no debió decirlo anoche”, rescató el conductor mientras destacó que Tigres es la segunda plantilla más veterana.

