Herrera explotó en contra del arbitraje tras ser eliminado: 'Las decisiones no fueron correctas'

Tigres terminó su participación en el Torneo Apertura 2022. Con un global de 2-2 ante Pachuca, los universitarios fueron eliminados por la posición de la tabla general, pero concretamente las decisiones arbitrales causaron disgusto en el entrenador Miguel Herrera, quien aseguró no sirve hacer reclamaciones a la Federación Mexicana de Futbol.

“De nada sirve. Metes reclamaciones y te salen con lo mismo, no les vamos a regalar dinero. Salgo molesto por decisiones que no fueron correctas, pero tranquilo porque el equipo se rompió la madre. Terminamos recibiendo goles cuando no tendríamos que recibirlos, el equipo intentó, fue un torneo donde nos tuvimos la puntería, el equipo no fue contundentes”, declaró en conferencia.

Y aunque el ‘Piojo’ exhibió su inconformidad con el arbitraje, también aceptó que su equipo no mostró su mejor versión, al menos no en este torneo, ya que uno de los principales errores que cometieron fueron en torneo a la contundencia, pero se dijo orgulloso por el esfuerzo de sus dirigidos.

“En este torneo no tuvimos la contenencia que tuvimos en otros. Por eso es que hoy terminamos el torneo con mucho dolor, nos ganan por la posición en la tabla, creo que nos debemos sentir orgullosos de los muchachos que nos representan”, explicó.

