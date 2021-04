Piojo Herrera sobre posible llegada a Tigres: 'Nadie me ha hablado'

Miguel Herrera descartó cualquier acercamiento por parte de la directiva de Tigres para ser el nuevo director técnico de la plantilla regia, pues aseguró que hasta el momento no lo han contactado.

"Ojalá, pero la verdad no me han hablado, te juro que no me han hablado nadie. A mí me habló Tijuana, hablé con Jorge y le pedí que terminando el torneo, que encantado, pero la verdad es que me dijo que necesitaba un técnico ya, por que podía calificar, es muy válido, yo le dije, tú decide yo no tengo problema, si tu me esperas yo arranco en la última jornada para ver los refuerzos, pero él ya presentó a un técnico, es válido”, comentó Herrera en entrevista con Adela Micha.

Asimismo, el extimonel de América aceptó que le gustaría llegar al equipo felino, aunque siempre ha respetado la carrera de Ricardo Ferretti y a su exitoso paso como técnico de Tigres.

“Yo dije, si ya pasó la fecha 12, voy a esperar a que termine el torneo para tomar a un equipo y ahora ha sonado mucho lo de Tigres. Yo respeto y quiero mucho al Tuca, es una gran persona, conmigo se ha portado muy bien, como director técnico es exitosísimo, todos quisiéramos tener lo que tiene el Tuca, 11 años con un equipo es imposible, pasara lo que tenga que pasar", finalizó.

