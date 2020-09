Tigres, con la misión de evitar errores al enfrentar a Santos

A pesar del bajo nivel que ha mostrado Tigres en lo que va del Guardianes 2020, Nahuel Guzmán rechazó que exista conformismo en el plantel felino, aunque consideró que se han cometido muchos errores que hoy tienen al equipo en la parte baja y esta noche ante Santos, tendrán una magnífica oportunidad de recomponer el camino.

“Entiendo que todos tenemos las responsabilidades para con el grupo, así que hemos estado cometiendo ciertos errores muy puntuales que nos han costado goles y hasta resultados, pero no veo realmente desconcierto, no veo falta de compromiso, no veo eso, sino al contrario el grupo entiende que está en una situación delicada, partidos donde se nos fueron los puntos sobre la hora y el grupo empieza a querer resolver cosas por todos y tenemos que intentar volver a las bases de lo que nos pide el entrenador", dijo Guzmán.

“Cada uno aportando lo suyo en función del equipo entendiendo qué es lo que se puede aportar para el funcionamiento, podemos sacar los partidos adelante, entiendo que el juego con León es un equipo claro, jugamos contra uno de los mejores equipos de los tres, cuatri últimos campeonatos y lo pudimos haber ganado, fuimos comprometidos tanto así que los últimos minutos que nos tocó jugar con un hombre menos fuimos inteligentes, supimos administrar los tiempos”, añadió.

Por otra parte, el experimentado guardameta se dijo despreocupado por las críticas hacia Ricardo Ferretti, pues asegura el Tuca les transmite seguridad.

“Hace poco el propio Tuca respondió y que nos las trasladan ustedes (las críticas) como voceros de las redes sociales, las criticas siempre van a estar, nosotros decimos este equipo está amansado, está bastante acostumbrado y Tuca con 30 años dirigiendo está más relajado que nosotros, mientras nos transmita esa tranquilidad, nosotros vamos a tratar de responder de la mejor manera posible, el compromiso está para tener resultados, este campeonato permite que si tienes 3-4 resultados positivos te pones en los primeros lugares, mantener la calma es esencial”, apuntó.

