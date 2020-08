Tigres: Diego Reyes dio positivo a Coronavirus; es asintomático

Diego Reyes, zaguero de Tigres, confirmó la tarde de este lunes ser el caso positivo a Coronavirus dentro de las filas felinas luego de que el equipo universitario informara en un comunicado oficial que había un contagiado asintomático tras las pruebas realizadas el pasado 7 de agosto tras el partido ente Xolos, en el que el defensa de 27 años estuvo en la banca.

“Por medio de este comunicado me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de COVID-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma", expresó el jugador desde sus redes sociales.

“Quisiera agradecer al club por dejarme compartirles esto, porque mi intención siempre ha sido y seguirá siendo dar un buen ejemplo para los niños y jóvenes mexicanos”, añadió.

Cabe recordar que hace poco más de una semana Reyes fue visto en una fiesta en la casa del guardameta de Rayados Hugo González. En aquel momento Diego dijo haber estado solo unos momentos en el hogar del portero. Para esa Jornada 3, tanto González como Dorlan Pabón, otro jugador captado en la reunión, vieron acción y no resultaron contagiados según el club.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIGA MX: XOLOS Y TIGRES NO SE HICIERON DAÑO EN LA JORNADA 3 DEL APERTURA 2020