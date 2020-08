Tuca Ferretti: 'El árbitro ya no es autoridad en la cancha, siempre recurren al VAR'

Ricardo Ferretti no salió contento con el resultado y no pudo ocultar su malestar con el arbitraje, ya que a su juicio el primer gol de Toluca no debió contar por posición adelantada y se utilizó demasiado el VAR.

"Mi punto de vista es que cuando iba a usarse este medio yo pensaba que la máxima autoridad que es el árbitro en la cancha es quien iba a tomar las decisiones por si tenía duda. Siento que hoy en día, los árbitros como el VAR toman posiciones cómodas para el árbitro, pues ya no comete errores y que decidan arriba. Las decisiones importantes que las tome otro", dijo en conferencia de prensa.

"Creo que es una buena arma para utilizarse y quien debería usarlo es el árbitro. Me pongo en su lugar y si tengo duda, voy y reviso. No tengo duda, que no me digan. Cae en la situación que el árbitro no toma decisiones importantes para nada. Creo que el árbitro ya no es la máxima autoridad y la FIFA debería revisar esta situación. Para mí el árbitro debe tomar las decisiones y si tiene duda, revisar con el VAR", aseguró.

El técnico felino tuvo que recurrir a convocar al portero Gustavo Galindo ante las ausencias de sus guardametas por enfermedad y lesiones.

El Tuca confesó que solo pudo hablar con Galindo en la noche previa al encuentro para preguntarle cómo se sentía además de transmitirle tranquilidad y confianza para afrontar el compromiso ante el Toluca.

“Hablé con él ayer en la noche y le pregunté si tenía miedo y me dijo que no, que estaba emocionado. Es un muchacho que el torneo pasado estuvo con nosotros entrenando y era titular de la Sub-20, nosotros teníamos total confianza en él, sabemos que es un muchacho que tiene proyección”, comentó.

Ferretti resaltó su trabajo descartando que en la derrota tuviera alguna responsabilidad y destacó que tiene un buen futuro por delante.

“Le dije que se tuviera confianza, que tenía buenos compañeros que lo iban a ayudar y que tomara sus decisiones como siempre las ha tomado yo creo que cumplió bastante bien, siento que los tres goles no tienen ninguna responsabilidad y tiene un buen futuro”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOLUCA: QUITÓ EL INVICTO A TIGRES CON VICTORIA DE ÚLTIMO MINUTO