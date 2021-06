Tuca Ferretti sobre su salida de Tigres: 'Gente negativa propició mi despido'

Luego de iniciar su gestión con los Bravos de Juárez, Ricardo Ferretti rechazó que se sienta traicionado por Tigres, aunque afirma que existe gente negativa al interior del club que propició su salida.

“No porque conforme fue pasando el tiempo me dieron otras explicaciones, entonces yo las tuve que aceptar, yo me quería quedar pero las cosas tomaron un rumbo distinto. A lo mejor el último torneo, el estar en repechaje, no calificar a la liguilla, a lo mejor el estilo ya no era lo que ellos querían, o sea muchos puntos que me platicaron y bueno, uno no es centenario para caerle bien a todos, naturalmente la gente que es positiva no va a perder su tiempo, pero la gente negativa fue la que influenció en un momento dado mi despido”, declaró a TUDN.

Por otra parte, el ‘Tuca’ salió en defensa anticipada de Hugo González, quien llegó para reforzar a los Bravos ante las críticas de la afición de Rayados.

“Yo lo conocí en la selección las veces que tuve la oportunidad de dirigir, yo lo tuve y para mí es un gran portero lo que sí es que la afición de Monterrey no perdona en esas cosas tanto Tigres como Rayados no perdonan y las cosas empiezan a crecer y crecer y muchas veces crucifican a uno, puede ser un entrenador o puede ser un jugador yo me acuerdo de Elías Hernández, Dario Burbano y muchos jugadores que llegan a Monterrey y vienen de otro lado y crucifican a un jugador por una situación. Monterrey es una ciudad deportivamente muy complicada en ese sentido”, apuntó

