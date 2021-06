Eduardo Bacas: 'Esperaba que Giovani Dos Santos triunfara en el América'

Eduardo Bacas señaló que no entiende por qué Giovani Dos Santos ya lleva tiempo fracasando en su carrera si se trata de un jugador con condiciones, que siempre genera expectativas, pero que al final se queda corto en el intento por demostrar todas capacidades.

"Yo esperaba que triunfara en el América y desgraciadamente no le fue bien y es una lástima porque creo que es un buen jugador, desde mi punto personal a mí me gusta cómo juega, pero algo pasa, hace tiempo que Giovani viene fracasando en todo esto. Ojalá que pronto encuentre equipo y ojalá que pueda rendir lo que todo mundo espera de él", comentó en entrevista con RÉCORD.

"Me gustaría ver al Giovani que jugó el partido contra Holanda en el Mundial de Brasil en donde hizo cosas espectaculares, pero bueno algo debe estar pasando con él que termina así. En Estados Unidos tuvo poca actividad, aquí también con el América, pero él necesita corregirlo para seguir siendo el Giovani que todo el mundo está esperando", agregó.

A pesar de ello, el Tucumano no consideró que a Dos Santos le haya quedado grande la ‘10’ de las Águilas, pues también influyeron factores como sus constantes lesiones.

"Todos esperábamos que él ande bien, todo mundo estaba rogando que él regrese a ser el Giovani que habíamos visto en algún momento y no tuvo la suerte, pero también tuvo una serie de lesiones, aquella entrada con el 'Pollo' Briseño, a lo mejor no ponerse bien físicamente cuando estuvo el Piojo, algo pasa en la carrera de Giovani. No creo que el ‘10’ le haya quedado grande, todo mundo confiaba que iba a andar bien y por eso le dieron ese número", declaró.

