Veljko Paunović, ilusionado con su llegada a Tigres: "Es un orgullo volver a México"

Veljko Paunović, el técnico serbio que previamente dejó su marca en la Liga MX al dirigir a Chivas, ha regresado a México para asumir el mando de Tigres. En su llegada al país, Paunović expresó su entusiasmo ante los medios a las afueras del hotel de concentración en Riviera Maya.

"Es un orgullo volver a estar en este país maravilloso y en esta liga en un club grande como Tigres. Desde mi salida en el penúltimo torneo, he estado añorando volver y esta oportunidad significa muchísimo", declaró el estratega.

Pauno, se mostró emocionado por los nuevos desafíos que le esperan con Tigres. "Hay muchos componentes que obviamente se incorporan en una decisión como esta, pero sobre todo la atención que he recibido, la historia que tiene el club, la plantilla y fantástica afición y el reto. Eso siempre me motiva y ha sido el combustible con el que me he apoyado en donde he estado", añadió, resaltando los factores que lo llevaron a aceptar la oferta del club regiomontano.

El entrenador serbio, quien llevó a Chivas a la final del Clausura 2023, donde fueron vencidos precisamente por Tigres, trae consigo una valiosa experiencia y una renovada determinación para llevar a su nuevo equipo a lo más alto. Paunović se une a un plantel de Tigres lleno de talento y experiencia, donde a partir del primer semestre la afición le exigirá el título de liga.

Desde hoy, Paunović se ha integrado al equipo en la pretemporada que realizan en Riviera Maya, donde comenzará a implementar su metodología, en días que serán vitales para conocer más de cerca a sus jugadores. Previo a su llegada, al no tener entrenador, los felinos estuvieron enfocados a los aspectos físicos, no tácticos, bajo las órdenes del portugués Oscar Tojo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡DESASTROSO! CHECO PÉREZ ABANDONA EL GRAN PREMIO DE CANADÁ Y SERÁ INVESTIGADO