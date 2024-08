Juan Carlos Osorio sobre su expulsión en Leagues Cup: 'Me dolió que no hubiera reacción, fue una entrada temeraria'

El director técnico de Tijuana, Juan Carlos Osorio explicó el motivo por el que reaccionó de manera impulsiva con los árbitros durante la Leagues Cup, misma que le desencadenó una sanción de cuarto partidos.

El estratega colombiano detalló que fue doloroso que su jugador quedó inconsciente tras una entrada temeraria y el cuerpo arbitral no hizo nada, motivo por el que se fue inconforme.

“Me dolió mucho que... Yo considero que la jugada hubo no intención, yo soy un ser humano como cualquiera para buscar la intención. Pero sí me parece que fue temerario, y el reglamento castiga eso, el actuar de una manera temeraria. Y hombre, no queda el jugador nuestro, queda inconsciente y él no hace nada, no tiene ninguna reacción. Entonces, no, me dolió mucho eso”, reconoció.

Al final, aseguró que sería importante que también se dieran algunos partidos en Leagues Cup en México, ya que esto le hubiera permitido que más jugadores tuvieran actividad: “Nos hubiera dado la oportunidad, darle la oportunidad a todos los jugadores. Y yo creo que nos vamos a preparar mejor la próxima oportunidad”, concluyó.

