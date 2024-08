¿Y el VAR? El polémico penal no sancionado a Xolos frente a Santos

En el regreso de la Liga MX tras la Leagues Cup las polémicas arbitrales no se hicieron esperar y durante el duelo entre Tijuana vs Santos se presentó una de las jugadas más polémicas del Apertura 2024, en un penal no sanciona a favor de Xolos.

Corría apenas dos minutos en el cronometro cuando Santiago Núñez de Santos Laguna hace una dura entrada a Zúñiga dentro del área, poniendo todos sus tachones encima del tendón de aquiles del delantero de Xolos.

El árbitro central Maximiliano Quintero Hernández no se percató de la falta y el penal este tuvo que ser señalado por el abanderado Enrique Martínez Sandoval, pero la polémica llegó luego de que el VAR interviniera en la jugada.

El árbitro central fue al monitor del VAR en campo y luego de un par de minutos, decidió revertir su decisión, mencionando que el jugador de Santos ‘juega correctamente el balón’.

Problemas con el VAR en Tijuana

Maximiliano Quintero acudió al VAR para revisar una posible tarjeta roja para el futbolista de Santos Laguna, sin embargo, al llegar al VAR no tenía señal en el monitor, por lo que pasaron algunos minutos para que llegara la imagen.

Posterior a ello, además de no tener imagen en el monitor, no tenía manera de comunicarse a través de la diadema con los árbitros que se encontraban en el VAR, motivo por el que el árbitro central, tuvo que tomar un radio para comunicarse con los elementos que se encontraban en la cabina y finalmente Maximiliano Quintero cambio su decisión respecto al penal que le había sancionado.

