Miguel Herrera confirma que quiere cumplir su contrato y quedarse en Xolos hasta 2026

Luego del cotejo entre Xolos y Puebla de la Jornada 16, Miguel Herrera habló en conferencia de prensa, donde se tomó con mucha calma hilar su segunda victoria, a sabiendas de que el torneo ha sido malo, pero con la ilusión de no pagar la multa por descenso.

“Ha sido un torneo de altibajos, como dije muchas veces, el equipo juega bien, hay cosas buenas por lapsos, pero con errores puntuales que no nos dejaron despegar. Yo no festeje, la verdad es que después de tanta mala circunstancia, había que regalarles un triunfo. Está en nuestras manos no pagar la última multa”, aseguró.

Tras no meterse ni al Play-In, Herrera ha dejado en claro que su lugar en el cuadro fronterizo sigue seguro, pues con contrato hasta 2026, ya habría iniciado la planeación del próximo torneo.

“No necesito que me digan si sigo o no, tengo contrato hasta el 2026 y estamos platicando ya y planeando lo que sigue. Primero tengo que pensar quién se va a ir, muchas cosas que tenemos que aterrizar, desafortunadamente para el proyecto que tenemos quedamos fuera, pero tendremos tiempo”, finalizó.

