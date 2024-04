Alexis Vega tras beber cerveza en pleno partido: 'Fue un poco de show'

Durante el encuentro de la Jornada 16 del Clausura 2024 entre Atlético de San Luis y Toluca, Alexis Vega se robó los reflectores tras beber un trago de cerveza de uno de los vasos que le lanzó la afición durante su festejo.

Ante esta situación, el delantero de los Diablos reconoció haber tomado un poco de la bebida y aseguró que solo se trató de "un poco de show".

"Uno va y festeja los goles, la gente hace su papel, es algo con lo que tengo que lidiar siempre, no me preocupa ni me molesta en lo mínimo, hago un poco de show, sí le tome un poquito y es parte del juego", comentó el jugador a TUDN.

Además, Vega destacó el buen momento que vive en el torneo, pues sumó su sexto gol y parece que cada vez está más cerca de volver a mostrar su mejor versión.

"Creo que he venido trabajando muchísimo, es gracias a mis compañeros que me han apoyado mucho, estoy jugando en una posición más cerca de la portería, en mis inicios fui centro delantero, no desconozco la posición y tengo el olfato que me caerán las pelotas para anotarlas", agregó.

