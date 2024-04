Miguel Herrera da sus primeras palabras tras su salida de los Xolos: "Me voy enojado y triste"

Este martes, después del mal paso del Xolos de Tijuana durante el Clausura 2024, se hizo oficial la salida de Miguel Herrera como director técnico del conjunto fronterizo, después de anuncio, 'El Piojo' ha dado sus primeras palabras luego de quedarse sin trabajo.

En entrevista para Caliente TV, Miguel Herrera aseguró 'se va con bronca' de Xolos por no haber cumplido con los objetivos que se planeó, tanto él, como con la directiva, además de confesar que se va triste

"Primero que nada agradecido con la directiva, no nos fue bien, no fue un gran año, fue un fracaso, me voy enojado por no poder conseguir los objetivos, triste porque es una institución a la cual le he tomado mucho cariño, la directiva, el staff, todos, la afición, que la verdad se merecía más de nosotros y no pudimos darles felicidades", comentó Miguel.

Además de esto, Herrera aseguró que no esperaba su salida, e incluso aseveró que él y su equipo de trabajo ya estaban planeando el siguiente torneo con el equipo fronterizo de cara al Apertura 2024.

"Las últimas tres salidas no las esperaba, mi cabeza estaba 100% en Xolos, le estábamos dando seguimiento a los refuerzos puntuales que necesitaríamos, ahorita voy a desempolvar la cabeza, desconectarme unos 10 días, vivir con la familia lo que es esto, a disfrutar a mi familia porque seguramente vendrá algo más adelante", finalizo.

Miguel Herrera llegó al cuadro fronterizo el pasado 10 de febrero del 2023, un año y dos meses después la directiva y el entrenador mexicano decidieron, de mutuo acuerdo, romper su relación contractual. 'El Piojo' dirigió 47 partidos, ganó 10, empató 13 y perdió 24, saliendo de la frontera con un 30% de efectividad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Miguel Herrera no seguirá como DT de Xolos; ya se despidió de sus jugadores