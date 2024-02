¿Miguel Herrera se va de Xolos? El 'Piojo' siente presión con Jorge Hank

Luego de siete partidos, los Xolos de Tijuana aún no han logrado ganar en el Clausutra 2024. Ante esto, Miguel Herrera, estratega del cuadro fronterizo, señaló que sí siente presión por no querer fallarle a Jorge Hank ni a Antonio Núñez.

Tras finalizar el juego en el Alfonso Lastras, el entrenador mexicano señaló que al no ganar, la presión se hace presente en él mismo, sin embargo, aclaró que en América también ya vivió esa situación. De igual forma, Herrera señaló que es cuestión de afinar detalles para salir de la mala racha.

"En el banquillo del América es mucho más presionante. Esa presión siempre existirá y estar así, obiamente me presionó porque Jorge y Toño me han dado un respaldo impresionante", comentó.

Asimismo, Miguel expresó que su equipo, a pesar de no haber ganado aún en el torneo, ha merecido más, pero el factor clave para esas derrotas ha sido la falta de contundencia de su equipo.

"El equipo trabaja, porque yo he visto buenos partidos. A veces el rival tiene muchas oportunidades de gol, pero nosotros también y no terminamos siendo contundentes. Empatamos con Chivas cuando nosotros tenemos siete u ocho oportunidades claras de gol cuando ellos cuatro, perdemos con Cruz Azul cuando ellos tienes siete oportunidades y nosotros cinco y no estamos siendo contundentes", declaró.

Desde su regreso a los Xolos, Miguel Herrera tiene 21 descalabros en 37 partidos -más de la mitad- con apenas nueve empates y ocho victorias. Esto representa un rendimiento del 29.7 por ciento y menos de un punto sumado por partido dirigido. Es el peor promedio a lo largo de su carrera, en la cual hasta ahora sus peores resultados fueron con los Tiburones Rojos de Veracruz y Tecos.

Miguel Herrera festejó empate agonico

En el minuto 96, con el marcador 3-3, Unai Bilbao le pudo haber dado la victoria al Atlético San Luis con un penalti. Sin embargo, el mediocampista de los potosinos voló el balón y la igualdad en la pizarra no cambio.

Ante esto, Miguel Herrera celebró efusivamente el no haber perdido el juego. Incluso, las cámaras de transmisión captaron al 'Piojo' en el momento exacto de su festejo y se alcanzaron a percibir, con el movimiento de sus labios, algunas groserías.

Aunque no se llevó los tres puntos, el estratega mexicano no contuvo la emoción ante esta mala racha de resultados y festejó haber sacado un punto del Estadio Alfonso Lastras.

"Toda la vida he vivido los partidos intensamente, no es de hoy. Lo seguiré haciendo porque es mi pasión", comentó en conferencia de prensa.

