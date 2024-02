Un día como hoy: RÉCORD destacó las 100 victorias del 'Piojo' Herrera con América

Miguel Herrera, en sus dos etapas con América, hizo historia con el equipo. El estratega mexicano, con más de 270 partidos dirigidos con las Águilas, rompió récords de victorias y títulos, algo que en RÉCORD se destacó en un día como este pero hace cuatro años.

En el Clausura 2020, previo a ser cancelado por la pandemia de COVID-19, el 'Piojo' llegó a 100 victorias como director técnico del América, convirtiéndose en el más rápido en llegar a esa cifra.

Posteriormente, terminó por ser el estratega con mas triunfos en el banquillo de Coapa con un total de 143, estadística en la que superó a históricos como Carlos Reinoso o Antonio Rocca.

De igual forma, Herrera ganó cuatro títulos (dos Ligas MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones) con los azulcremas, cifra más alta del equipo y empatado con Jorge Vieira y Raúl Cárdenas.

Henry Martín, agradecido por no haber llegado a Chivas

De igual forma, un 17 de febrero, en RÉCORD se destacaron las palabras exclusivas de Henry Martín, en las que aseguraba que de haber ido a Chivas en lugar de quedarse América, se hubiera arrepentido.

"Era la fácil para quitarme presión, pero no me iba a sentir yo. Bruno fue clave para que me quede", fueron sus palabras.

