Pablo Guede: 'Me voy con una sensación de un equipo que ya sabe a lo que juega'

Tijuana no puedo estrenarse con triunfo en 2021, pero para Pablo Guede los Xolos le dieron señales de una mejora constante, por lo que se dice tranquilo tras el empate ante Pumas.

"Es distinto porque jugamos con mucho sentido, hoy se vio un equipo donde todos presionaban, encontramos una forma de atacar que creo que nos va a dar muchos frutos, pero no le quiero dar vueltas a eso porque sí, fallamos, pero (Alfredo) Talavera sacó dos importantes. Me voy con una sensación de un equipo que ya sabe a lo que juega", dijo Guede.

"Creo que jugamos un buen partido ante un gran rival, el partido tuvo para los dos pero Jonathan y Talavera tuvieron jugadas importantes. Nos desordenamos al final por querer ganar el partido, pero me quedo con el sacrificio y la entrega de los muchachos", explicó.

En ese mismo tenor, el timonel sudamericano señaló que su equipo mostró ante los universitarios un dominio del juego que ha pretendido desde el comienzo y cerró la puerta a cualquier otra incorporación.

"Tenemos jugadores nuevos y estoy contento, creo que el equipo jugó a lo que me gusta que es ir para adelante con orden y eso ahora hay que tratar de mantenerlo durante todo el partido. Creo que viene (Junior) Sornoza y no necesitamos más, no viene nadie", apuntó.

