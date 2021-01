Xolos: Fidel Martínez, con duelo especial ante Pumas

En su regreso al futbol mexicano, Fidel Martínez vivirá su segunda etapa con Xolos de Tijuana, que a su vez abrirá el torneo ante Pumas, conjunto al que el ecuatoriano recuerda con especial afecto y aunque espera un partido especial, se dijo enfocado con los fronterizos.

"Siempre agradecido con Pumas porque me dio la oportunidad de estar en un equipo muy importante de México, tengo muchos amigos y excompañeros que están ahí. Han logrado cosas importantes, el torneo pasado han hecho un torneo espectacular y ahora estoy acá y voy a defender a muerte a mi equipo, así que va a ser algo muy lindo", declaró en entrevista para RÉCORD.

Este duelo tendrá un sabor particular para el extremo debido a que enfrentará al mismo equipo con el que quedó Subcampeón del futbol mexicano en 2015; sin embargo, consideró que su atención ahora está con los Xolos, quienes dijo están enfocados en iniciar con el pie derecho este nuevo Guard1anes 2021.

"Siempre va a ser especial, pero obviamente uno es profesional y sabe que al momento de que el árbitro inicie el partido se olvida de todo y uno quiere defender su equipo, su familia y no se diga ganar, entonces va a ser muy importante para nosotros estar concentrados, olvidarnos de todo lo externo y enfocarnos en los tres puntos e iniciar con el pie derecho", expresó.

Además, Martínez aseguró que esperan a los auriazules como un rival complicado y con fortaleza en todas sus líneas, por lo que deberán tener especial precaución y aunque dijo respetan a todos los rivales, también será necesario hacerse respetar desde el inicio del semestre.

"No hay uno, son jugadores que están muy bien. No tenemos que descuidarnos de nada, cada detalle va a ser importante, un saque de banda, un tiro de esquina, saque de meta va a ser muy importante. Tenemos que estar concentrados al 100 por ciento, no dejar nada al azar y aquí en casa teneos que hacernos respetar desde ahora y esa", manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XOLOS: FIDEL MARTÍNEZ VOLVIÓ A TIJUANA COMO REFUERZO PARA EL CLAUSURA 2021