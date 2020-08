Xolos: Jonathan Orozco aseguró que están a un 80% de lo que quiere Pablo Guede

A pesar de las expectativas que generó la llegada de Pablo Guede a Tijuana, es un hecho que los Xolos no la están pasando bien en este Guard1anes 2020. Si bien regresó a la senda del triunfo ante Puebla, la escuadra fronteriza visita C.U esta tarde para desafiar al invicto Pumas.

En ese sentido, el guardameta y capitán de la jauría, Jonathan Orozco, reconoció que el equipo se encuentra muy cerca de adaptarse a la idea futbolística de Pablo Guede, misma que no es sencilla pues cuenta con muchas variantes tanto de sistema como de alienaciones.

“Debemos estar en un 80 por ciento de lo que Pablo pretende para estar al máximo nivel, no es fácil entender una idea nueva a la perfección. Pablo es un estudioso y cada partido lo ve diferente, no siempre es el mismo sistema ni la misma alienación porque conoce las cualidades de cada jugador para poner en cada partido al que mejor esté, pero no nos vamos a desesperar, creo que vamos bien a secas y lo podemos hacer mejor; no sé cuántas jornadas basten, pero una vez que el equipo se enganche va a ser complicado vencerlo”, aseguró Jonathan Orozco en charla con RÉCORD.

Aunque para muchos los resultados son lo que verdaderamente reflejan el rendimiento de un equipo, el también seleccionado nacional indicó que e proyecto que dirige Pablo Guede requiera de tiempo para lograr el objetivo trazado, que es hacer campeón a Xolos por segunda ocasión.

“Obviamente los resultados mandan, pero mandan cuando un proyecto no es sólido, nosotros vinimos a un proyecto a largo plazo, para ser campeones y eso es consecuencia del trabajo, el funcionamiento cada vez es mejor y cada vez más cercano a lo que Pablo quiere”, añadió.

Por último, Orozco reflexionó sobre lo que han sido sus primeros meses en la frontera y reconoce que se ha acoplado más fácil de lo que pensó.

“No lo pensé tanto, para mí era importante empezar un proyecto nuevo para poder aportar mi experiencia y también cambié esa estabilidad que tenía porque nadie me iba a potencializar más el tema de la salida con los pies como Pablo, entonces fue un ganar ganar, apuntó.