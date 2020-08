Pablo Guede tras triunfo de Xolos ante Puebla: "Nos quitamos el miedo a ganar"

Xolos volvió a ganar en el Apertura 2020 y para Pablo Guede, su equipo perdió el miedo a triunfar luego de un comienzo negativo de torneo.

"El triunfo es lo más importante, no es fácil jugar contra Puebla, ellos hacen un trabajo muy bueno como visitantes y saben a lo que juegan. Me voy contento porque los chicos trabajaron bien, nos quitamos el miedo a ganar", mencionó Pablo Guede.

Porotra parte, el estratega de la jauría evitó dar detalles sobre lo ocurrido en la semana con Ariel Nahuelpán y Miler Bolaños, al tiempo en que reconoció la posibilidad de buscar un refuerzo más ante del cierre de registros.

"No tengo nada que aclarar, para eso está el club. Lo de un refuerzo lo dejo en manos de la gente del club que hablamos constantemente, lo estamos analizando, pero no sabemos todavía si lo haremos, tenemos estos días para seguir hablando, pero me siento contento con el trabajo de todos en el club", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: TIJUANA SALIÓ DEL SÓTANO CON TRIUNFO POR LA MÍNIMA ANTE PUEBLA

Al final de seis fechas, Pablo Guede sacó un balance positivo de lo hecho hasta el momento por su equipo, pues sabe que cuenta con un plantel joven que necesita experiencia.

"Van seis jornadas y el balance con todo lo que estamos haciendo yo lo veo muy positivo por un montón de cosas, hay chicos de la casa que están jugando y eso es un proceso, entonces pienso que le balance de lo que queremos es positivo", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: TIJUANA SALIÓ DEL SÓTANO CON TRIUNFO POR LA MÍNIMA ANTE PUEBLA