Cristante: 'Aún hay cosas por mejorar, pero estoy contento con la actitud de mi equipo'

Toluca busca hacer una costumbre el ganar. Después de conseguir el triunfo frente a Tigres en el Volcán, el entrenador de los Diablos Rojos, Hernán Cristante, resaltó las cualidades que posee su equipo pese a los resultados obtenidos como visitantes.

“Hay una sana costumbre de buscar y trabajar los partidos para ganarlos. La idea es la misma, encontramos hacerlo en Tijuana, no nos fue bien; intentamos con Cruz Azul, no nos fue bien, pero el equipo creció en ese aspecto".

“En los momentos hay que buscar arriesgar, pero el equipo tiene que seguir trabajando ciertas costumbres. Hay una sana costumbre de querer ganar, trabajar para querer ganar, complicidad para mejorar el nivel del equipo y querer ganar. Cada partido, cada cancha que visitemos el equipo tiene que pensar en ganar. Hay partidos que debemos pensarlos en trabajarlos, en cerrar espacios, el arte de defender es bonito y difícil”, destacó el estratega argentino en conferencia.

El excancerbero escarlata admitió que doblegar a los universitarios fue una misión complicada; sin embargo, resaltó el factor sorpresa al cambiar de planteamiento y de alineación.

“Fue un partido duro, difícil. Cambiamos el planteamiento y el resultado lo avala. Hay muchas cosas que seguir trabajando, peor me quedo con la actitud del equipo. Enfrente había un gran rival, un equipo que venía levantando en el torneo y que era complicado. Era importante no perder y buscar la oportunidad de ganar. Me gustó mucho como se trabajó, amontonamos gente en media cancha y lo hicieron de gran manera".

“Estos tres partidos en siete días se antojan estos cambios para darles más juego, más variables. Es un equipo que se sigue construyendo, pero la actitud, el juego, la velocidad y eso es bueno. Nos faltó un poco de juego, pero el rival no te deja jugar, es importante. Los puntos de hoy son valiosísimos”, concluyó Cristante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TUCA FERRETTI: ADMITIÓ QUE TIENE PROBLEMAS EN LA CADERA Y SE SOMETERÁ A CIRUGÍA