Juan Pablo Rodríguez: 'El Chepo es un ganador, pero le cuesta hacer grupo'

Juan Pablo Rodríguez compartió vestidor con José Manuel de la Torre en el 2006 cuando ambos salieron campeones con Chivas y aseguró que una de las razones del mal momento que está pasando el técnico con Toluca puede deberse a que le cuesta trabajo hacer grupo.

“Sin duda, el Chepo es un ganador, pero le cuesta hacer grupo; le cuesta hacer que los jugadores se convenzan de su sistema, de su idea. Ya le viene costando de mucho tiempo atrás, ya viene con problemas en la selección, después, en su paso por los equipos donde ha estado”, comentó Rodríguez.para ESPN.

La personalidad del Chepo es un factor que complica el diálogo dentro del vestidor, además de que quiere atender todos los temas del club, desatendiendo el tema de los jugadores.

“Yo tuve la oportunidad de regresar a Santos y escuchar los comentarios, que sin duda, eran sobre su personalidad: Que no encajaba, o que no hacía que el grupo en el vestidor fuera sano. Él quería marcar muchísimas cosas extras en la institución y quizá por eso los resultados no se le han dado ahora en Toluca.

“Realmente, él no se presta al diálogo. Yo iba de refuerzo y me estaba queriendo acoplar a lo que él quería; desgraciadamente no me alcanzó, o no lo convencí en lo futbolístico y me salí muy pronto de Guadalajara”, destacó el Chato.

