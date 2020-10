Liga MX: Toluca buscará mantenerse en el repechaje en partido vs Tijuana

La terrible situación que atraviesa Xolos en la Liga MX tiene despreocupado a Pablo Guede, y sabe que una victoria este domingo ante los Diablos Rojos no garantiza que se mantenga en el banquillo tijuanense.

“Sé qué necesitan sangre, saber si me van a echar o no. Soy consciente de todos los cambios que hubo, las cosas malas que nos pasaron, no hicimos una gran pretemporada. No creo que un triunfo me haga tener oxígeno o una derrota me lo haga perder. No pierdo tiempo en pensar en eso”, declaró el estratega argentino.

Por su cuenta, Carlos Adrián Morales, técnico de Toluca reveló que al interior de su plantilla el mal momento pegó anímicamente.

“Cuando hay resultados negativos es fácil que se pueda perder la confianza y los jugadores estaban en un momento de desconfianza, anímicamente estaban golpeados, pero es un plantel con calidad. Les dije que se voltearan a ver, que somos un equipo muy capaz y era cuestión de actitud porque sólo dependíamos de nosotros", comentó el estratega de los Diablos.

“Sin duda que sí (le sorprendió ser técnico tan pronto). Mi último partido oficial fue el 4 de enero de 2019, por supuesto que me sorprendió, estaba en la coordinación deportiva de fuerzas básicas y conozco bien a los jugadores, y aunque me sorprendió estoy preparado”, finalizó.

