¿Mensaje a Cruz Azul? ‘Canelo’ Angulo sobre Toluca: “No envidiamos a ningún equipo”

A escasas tres jornadas que la fase regular del Apertura 2024 llegue a su fin, Toluca se posiciona como el segundo lugar de la tabla y uno de los candidatos a pelear por el título y pese a que tienen por encima a Cruz Azul, en el vestidor de los Diablos dicen no tener que envidiar nada a ningún otro equipo de la Liga MX.

En entrevista para TUDN, ‘Canelo’ Angulo habló de lo que se viene para el Deportivo Toluca, señalando que está para grandes cosas y dejando un mensaje que parecería dirigido a La Máquina, mencionando que están para ganarle al que sea y pelearan por el campeonato.

"No tenemos nada que envidiar a un equipo, sabemos del potencial que tenemos y estamos para lucharle al que sea, está para competir y ganarle al que sea"

"Este Toluca está para grandes cosas, queremos quedar campeones, es por lo que vamos, lo que hablen afuera no nos interesa, sabemos lo que tenemos y vamos por el campeonato, la verdad que creo que venimos haciendo las cosas bien”, declaró para TUDN.

De igual forma Jesús Angulo destacó la calidad de sus compañeros y el entrenador, destacado también la diferencia que existe entre este Toluca al de torneos pasados, resaltando la unidad del plantel.

"Principalmente mis compañeros, tengo compañeros de mucha calidad línea por línea, son jugadores diferentes que en cualquier momento te pueden dar un pase, eso te ayuda, me he acostumbrado y adaptado a la idea de juego del Profe, me ha ayudado a sacar este nivel"

"Siento que el torneo pasado, el tema de los goles pasaba por el tema de las individualidades, más con el trabajo en equipo ahora que estamos haciendo, Paulino, Fede o los centrales pueden hacer gol, estamos muy unidos, el equipazo que tenemos y lo tenemos claro”, mencionó el jugador mexicano.

