Sambueza desmintió que abandonó el estadio por coraje tras derrota de Toluca

Rubens Sambueza negó tajantemente que haya abandonado el Estadio Nemesio Diez sin pisar el vestidor tras la derrota ante el Juárez y aseguró que, pese a que salió molesto del partido, respeta mucho a sus compañeros y al club, por lo que no sabe dónde se originó el rumor.

"Sí estaba enojado por el resultado, porque a nadie le gusta perder, pero yo respeto mucho a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club y eso no lo haría jamás. Yo fui al vestidor, me bañé y me fui a mi casa. No sé de dónde habrá salido eso, es totalmente falso esa información", explicó el futbolista.

Por otra parte, Sambu, reconoció que, el Toluca, carece de un buen funcionamiento, mismo que, espera puedan encontrar pronto para solucionar sus problemas y conseguir mejores resultados.

"La exigencia también nos fortalece como equipo a seguir trabajando, a solucionar los problemas lo antes posible, a tener buenos resultados, pero si queremos tener buenos resultados, debemos tener un buen funcionamiento y el equipo no lo ha encontrado", mencionó.

Toluca buscará reencontrarse con la victoria frente al América en el Estadio Azteca, pues no han logrado ganar un partido desde la Jornada 6 cuando derrotaron a Chivas.

