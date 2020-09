Abundis: 'Los jugadores que han llegado a Toluca no sienten la camiseta'

El jugador histórico de Toluca, José Manuel Abundis habló sobre la situación de los escarlatas, pues aseguró que la falta de resultados en parte es porque los futbolistas no sienten la camiseta.

"En estos últimos torneos, los jugadores que han llegado al Toluca no han sentido la camisa, no saben donde están parados, piensan que el futbol mexicano es un futbol fácil y no demuestran la calidad que han tenido en sus países. El Toluca debería buscar jugadores que sientan la camiseta, hay mucho joven en fuerzas básicas que no le han dado la oportunidad por meter a jugadores que no sienten la camisa y se nota. Me parece que hay un vestidor partido, cada quien jala para su lado", dijo en entrevista con Marca.

Apesar de los malos resultados en los últimos torneos, Abundis consideró que la grandeza de los Diablos Rojos continúa, pues se dejó un gran legado a lo largo del tiempo.

"Sí, gracias a Dios nosotros dejamos esa base, la base de la grandeza. Los resultados lo avalan, los campeonatos que logramos con Toluca visten e hicieron que conocieran al Toluca. Todo ese tipo de cosas le dimos a equipo y el equipo nos dio a nosotros. Para mí, hasta el día de hoy, sigue siendo grande", finalizó

Toluca visitará al América este sábado en el Estadio Azteca durante la Jornada 10 del Guardianes 2020 e intentará volver a la senda del triunfo.

