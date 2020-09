Facundo Waller: 'Me encontré con un buen grupo en Pumas, hay competencia muy sana'

El buen paso que hasta ahora ha mantenido el Club Universidad como único equipo invicto y actual líder de la Liga MX ha dejado buenas sensaciones al interior del plantel, así lo reveló Facundo Waller, centrocampista auriazul, quien dijo existe una competencia sana.

"Vivimos una racha muy linda. Recalco que se ganan muchos resultados por el buen grupo. Hay una competencia muy sana. Creo que estamos felices del día a día que venimos marcando. El primer objetivo es clasificar a la Liguilla y después ganar un título”, declaró en entrevista para WDeportes.

Además, el uruguayo destacó el papel que el técnico Andrés Lillini ha tenido a lo largo del torneo, pues aseguró que el estratega conoce muy bien al equipo y lo considera como un técnico de primera división, no de categorías inferiores.

"Yo a Michel no lo conocía y no estaba pendiente del tema. Ahora con Andrés se están haciendo las cosas bien. Cuando iba a venir sabía que iban a venir cosas buenas porque Lillini conoce bien al equipo. Yo veo a Lillini como cualquier técnico que he tenido en primera. No lo veo como alguien de las formativas", apuntó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PUMAS: DANTE LÓPEZ RECORDÓ EL BARRIO DONDE CRECIERON JUAN ITURBE Y ÉL