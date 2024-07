¿Se va? Paiva revela el futuro de Maxi Araújo: 'El mercado está abierto'

Maxi Araújo, jugador uruguayo del Toluca, tuvo una destacada Copa América y levantó las especulaciones sobre si su destino futbolístico ya estaba en el futbol europeo.

Sin embargo, su técnico actual en los Diablos Rojos del Toluca, , rompió el silencio y habló sobre lo que puede pasar con el futbolista sudamericano en las próximas semanas.

"Como me encantaría saber esa respuesta, una bolita de cristal (refiriéndose a ser adivino), que bueno era, en cuanto el mercado está abierto, tú no puedes controlar eso", explicó Renato en el programa de Los Informantes de RÉCORD Plus.

Paiva agregó que los jugadores que tienen cláusulas, y un equipo llega a pagarla, no hay mucho que hacer, a menos que el futbolista no quiera salir del club.

"Hay jugadores que tienen cláusulas y si llega una cláusula, pues no hay como, a no ser que el jugador no quiera ir, pero no hay cómo decir que no", señaló el timonel de los escarlatas.

