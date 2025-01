‘Turco’ Mohamed acepta los abucheos de la afición de Pumas: “Era normal”

No se asombró con el recibimiento. Para Antonio Mohamed, los abucheos que recibió en el Estadio Olímpico Universitario por parte de la afición de Pumas fueron normales. Sin embargo, el ahora director técnico de Toluca reiteró que su decisión de salir del Club Universidad Nacional no fue traición.

Mohamed vuelve a pisar el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Tras finalizar el Apertura 2023, el ‘Turco’ decidió dejar el banquillo de los Felinos por situaciones personales. Dicha postura enfureció a los fanáticos de Pumas, quienes lo recibieron hoy en Ciudad Universitaria con abucheos e insultos. Ante esto, Mohamed señaló que le toca asumir las consecuencias de sus actos, no sin antes recordar la verdadera razón de porque salió del equipo.

“Era normal que me abucheen. Tomé una y toca asumir las consecuencias. Yo tengo un gran respeto a la institución, a la afición… tomé una decisión muy personal teniendo que estar con mi familia. Alguna gente lo entendió, otros no, se dijo mucho que me iba a dirigir otro equipo se demostró que era falso, que me tuve un año sin trabajar pero bueno, la afición cree que fue una traición y está en todo su derecho, pero no fue así”, comentó.

'Turco' deseaba una victoria ante Pumas | IMAGO7

Sobre el empate 1-1 con los Universitarios, Tony se mostró molesto, pues cree que su equipo fue muy superior al rival. Por lo tanto, señaló que las sensaciones son malas por no haber ganado el juego, pues fue lo que vinieron a buscar esta noche

“Malas porque creo que hicimos todo para ganar, cometimos un error y lo pagamos caro. Hubo un poco de igualdad en el partido, ida y vuelta volvimos a poner medio campistas y cerramos bien el juego. Pero la sensación que tengo no es buena porque venimos a buscar el triunfo”, agregó.

ANTONIO MOHAMED SOBRE LA PARTIDA DE MARTÍN ANSELMI DE CRUZ AZUL: “NO COMPARTO LAS FORMAS”

Sobre la reciente polémica que se generó con Cruz Azul y la salida de Martín Anselmi al Porto, Antonio Mohamed señaló que no comparte la forma en que su compatriota abandonó La Noria. Sin embargo, aclaró que al existir una cláusula de rescisión, él estratega está en todo su derecho a irse.

Asimismo, señaló que cuando a un director técnico lo cesan, no señaló genera la polémica que se hizo en este caso. De igual manera, aclaró que no justifica el cómo actuó Martín Anselmi.

Mohamed opina sobre el caso de Martín Anselmi | X: @FCPorto

“Yo creo que es hay formas para todo y hay cláusulas de rescisión para todo. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando a los entrenadores los corren, no van al aeropuerto, no hay ningún periodista cuando te corren. No lo estoy justificando, yo lo que no comparto son las formas, pero sí comparto que si hay una cláusula de decisión está en todo su derecho, por algo creo que uno firma el contrato con una cláusula de rescisión, pero a veces hay formas de tomar la decisión”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO, RICHARD E IGOR NO APARECEN EN PRIMERA LISTA DE AMÉRICA PARA CONCACHAMPIONS