Santi Giménez detalló 'secreto' que lo impulsó a representar al Tri

Santiago Giménez es argentino de nacimiento, pero su corazón es mexicano. Pese a tener la posibilidad de jugar para la albiceleste, el ‘Bebote’ no dudó ni un segundo en vestirse de verde y es que el mismo confiesa que nunca se sintió identificado con Argentina como lo hizo con México.

“Nací en Argentina, pero la verdad no me acuerdo de mis primeros años allá. Mi papá se vino a jugar a México cuando yo tenía dos años y me tocó ser mexicano. Mi conexión con Argentina es con mi familia que está allá y con el hecho de que mis padres son argentinos, pero yo me siento y siempre me he sentido muy mexicano, así que cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente.

Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia. Yo pertenezco a México y soy mexicano, y siempre fue así. Mi familia me metía dudas de que lo buscara allá, pero mi corazón no estaba ahí y hoy estoy feliz de la resolución que tomé y de lo que puedo soñar con la Selección Nacional”, sentenció el ‘Chaquito’ en entrevista para GQ.

A pesar de que sus actuaciones en Cruz Azul lo llevaron a la Eredivisie donde ha marcado goles con el Feyenoord, Santiago aún no tiene su lugar en la lista final rumbo a Qatar 2022, por lo que podría vivir su primera gran decepción en caso de ser cortado de la convocatoria

