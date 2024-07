Marcelo Bielsa estalla contra la organización de la Copa América; recuerda el FIFA Gate a USA

Luego de el bochornoso episodio por el que pasó la Selección de Uruguay tras quedar eliminado de la Copa América donde los jugadores charrúa se enfrascaron en una bronca contra los aficionados de Colombia, Marcelo Bielsa estalló en contra de la organización de la justa continental.

El enojo del entrenador de Uruguay fue tan grande, que en medio de la conferencia de prensa señaló que en el pasado, Estados Undidos de la mano del FBI creó el ‘FIFA GATE’ para defender sus intereses.

“Estados Unidos para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados creo el FIFA GATE con el FBI, hicieron lo que hicieron pero era por sus intereses, acá ’no pasó nada’, esto fue una fiesta extraordinaria.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS" Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

En conferencia de prensa previo al duelo por el tercer lugar, Marcelo Bielsa señaló que los organizadores han amenazado a los jugadores de la Selección de Uruguay con suspenderlos si es que hablan de lo sucedido vs Colombia y también intentaron ocultar el mal estado de las canchas que prácticamente todos los equipos se quejaron.

“Como todo eso afecta a los organizadores no hay que decir nada, Scaloni le dijeron no hables más o vas a pagar las consecuencias, los jugadores no pueden hablar, todos amenazados ¿Cuál es la amenaza? “Los vamos a suspender”, pídanle disculpas (a los jugadores)”, señaló Bielsa.

Luego de estas polémicas declaraciones, los jefes de prensa de la Copa América decidieron poner fin a la conferencia del ‘Loco’, pero Marcelo Bielsa protesto una vez más por esta decisión y volvió a su lugar para terminar de atender a los medios,

