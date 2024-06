Raphinha responde tras críticas de Ronaldinho: “Hace unos días le pidió entradas a Vinicius”

El jugador de la Selección de Brasil, Raphinha, se tomó la molestia de hablar sobre las polémicas declaraciones de Ronaldinho, donde afirmaba que no vería la participación de Brasil en la Copa América.

Y es que, Dinho mencionaba que a Brasil le hacía falta liderazgo entre otras situaciones: “Fue una sorpresa para mí y para el grupo, fue una sorpresa para nosotros y no estoy de acuerdo con lo que dijo. Vemos determinación y ganas, no estoy de acuerdo con que no haya determinación ni ganas y que los jugadores sean mediocres”, resaltó Raphinha.

“Nos sorprende más teniendo en cuenta que hace unos días le pidió entradas a Vinicius”, declaró el actual futbolista del Barcelona.

Brasil entrará en acción ante Costa Rica el próximo 24 de junio, posteriormente el 28 hará lo propio ante Paraguay y cierra la Fase de Grupos el 2 de julio ante Colombia, todo esto en acciones del Grupo D.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROGELIO FUNES MORI NO LE CIERRA LAS PUERTAS A LA SELECCIÓN MEXICANA