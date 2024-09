Dani Olmo está registrado con Barcelona hasta el 31 diciembre, señala LaLiga

Pese al gran comienzo de temporada que está teniendo el Barcelona en LaLiga sumando 12 de 12 puntos posibles, la directiva blaugrana tiene un gran problema que resolver en los próximos meses, pues el fichaje estrella del club, Dani Olmo, podría perder su registro para el 2025.

De acuerdo a información al director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, Barcelona está obligado a generar espacio en la masa salarial para el próximo mercado de trasferencias, de lo contrario Dani Olmo perderá su registro a partir del 1 de enero del 2025.

"No, Dani Olmo está inscrito hasta el 31 de diciembre. Si el Barcelona no consigue generar capacidad de inscripción, el día 1 de enero no estaría inscrito", declaró Javier Gómez.

Hay que recordar que Dani Olmo no pudo jugar las primeras dos jornadas de la temporada debido a que Barça no cumplía con los requisitos del Fair Play Financiero para inscribir al mediocampista español, pero fue la lesión de Christensen que permitió dar de baja al danés y registrar a Olmo.

El objetivo del Barcelona es estabilizar sus finanzas para volver a la regla 1/1 de LaLiga y de esta forma por gastar la misma cantidad de dinero que ingrese al club, lo que le permitiría fichar con mayor facilidad en los siguientes mercados de trasferencias.

"Los datos te demuestran que el Barcelona está haciendo un trabajo claramente orientado a recuperar la regla 1/1. Cuando se publiquen las cuentas y sean oficiales, se va a poder ver"

