Estados Unidos deja fuera a Cade Cowell de la convocatoria para Juegos Olímpicos

Este lunes se dio a conocer la lista de jugadores convocados por la Selección de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y una de las grandes ausencias en la lista es la de Cade Cowell, delantero de las Chivas.

El entrenador serbio Marko Mitrovic dio a conocer los 18 jugadores que representaran a las barras y las estrellas en París 2024 y a pesar de que estuvo en la última convocatoria y marcó gol a Francia, Cowell quedó fuera de los Juegos Olímpicos.

Convocados de Estados Unidos para París 2024

Porteros:

Patrick Schulte (Columbus Crew),

Gaga Slonina (Chelsea)

Defensas:

Maximilian Dietz (Greuther Furth - Alemania),

Nathan Harriel (Philadelphia Union ),

Miles Robinson (FC Cincinnati),

John Tolkin (New York Red Bull),

Caleb Wiley (Atlanta United FC),

Walker Zimmerman (Nashville SC)

Mediocampistas:

Gianluca Busio (Venezia),

Benjamin Cremaschi (Inter Miami CF),

Jack McGlynn (Philadelphia Union),

Djordje Mihailovic (Colorado Rapids),

Tanner Tessmann (Venezia)

Delanteros:

Paxten Aaronson (FC Utrecht),

Taylor Booth (FC Utrecht),

Duncan McGuire (Orlando City SC),

Kevin Paredes (Wolfsburg),

Griffin Yow (KVC Westerlo)

Reservas emergentes:

Josh Atencio (mediocampista, Seattle Sounders FC),

Jacob Davis (defensa, Sporting Kansas City),

Johan Gomez (delantero, Eintracht Braunschweig),

John Pulskamp (portero, Sporting Kansas City).

Existe la posibilidad de que Chivas no haya permitido a Cade Cowell no disputar los Juegos Olímpicos, pues al tratarse de un torneo que no es organizado por la FIFA, el club no está obligado a prestar a sus jugadores a los distintos combinados nacionales. Cowell tampoco aparece en la lista de reserva en caso de lesión.

Chivas no convoca al mexiocoamericano Diego Luna, joya de la MLS.

Al igual que Cowell, la seleccionador de la Sub 23 de Estados Unidos decidió no convocar a Diego Luna, joya de 20 años del Real Salt Lake quien registra 13 participaciones directas de gol esta temporada

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRIEZMANN LANZA DARDO A ESPAÑA PREVIO A LA SEMIFINAL: 'NINGÚN EQUIPO DA MIEDO'