Futbol argentino en riesgo: Javier Milei podría intervenir la AFA

Sobre la privatización de los clubes del futbol argentino, el presidente de Argentina, Javier Milei está a favor de introducir las sociedades anónimas deportivas y podría intervenir a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en caso de que no estén de acuerdo.

“¿Cuál es el problema de ampliar el menú de opciones? ¿Se puede ser tan obtuso en la vida?”, dijo Milei sobre la situación que atraviesa el futbol argentino.

En cuanto a la intervención a la AFA, el presidente señaló el lugar que ocupa el organismo. “Yo voy a avanzar en la agenda de la Libertad Avanza, la AFA no está por encima de la Constitución Nacional ni del gobierno nacional”, afirmó.

La Justicia Federal respaldó al organismo que rige al futbol argentino al detener la implementación de las sociedades anónimas deportivas, sin embargo, el riesgo de la intervención es que la FIFA podría desafiliar a la AFA y prohibir que los clubes y selecciones participen en torneos internacionales.

“El problema no son las deudas, sino ser insolventes, si no los bancos no existirían. Cuando no tienes las cuentas en orden te las vas a poner de sombrero”, sentenció Milei.

