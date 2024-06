Alexia Putellas no descarta jugar en la Liga MX Femenil: “Será de las mejores del mundo”

La jugadora del Barcelona, Alexia Putellas, habló de su futuro en su visita a México como embajadora de un banco con el objetivo de apoyar a las niñas del país que sueñan con jugar futbol.

“Es un programa que me hace muy feliz porque es darles las oportunidades a todas esas niñas, a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que hemos tenido nosotras”, comentó la española en entrevista para Fox Sports.

La actual campeona de la Champions League menciona que tiene muy buenas referencias acerca de la Liga MX Femenil.

“Creo que va por buen camino, por la estructura, los estadios donde juegan, lo futbolero que es el país, cómo aman y sienten esa pasión por el futbol. El crecimiento ha sido muy bueno y creo que con ese nivel de aceleración será una de las mejores ligas del mundo”, resaltó.

“Todas hablan muy bien, están muy felices, no se arrepienten para nada, piensan que ha sido un buen paso en su carrera. De momento, no me he visto en otro equipo que no sea el Barcelona, pero nunca se sabe”, sentenció la jugadora blaugrana.

La española firmó hace unos meses su renovación hasta el 30 de junio de 2026, pero deja la puerta abierta de poder emigrar a otro destino en el futuro.

