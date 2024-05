Alexia Putellas presenta la Fundación Eleven en un acto con mucha emoción: “El objetivo es cambiar el mundo”

La Casa SEAT en Barcelona, ha sido el punto de partida para la Fundación Eleven de Alexia Putellas que, acompañada del equipo de la Fundación, ha presentado oficialmente un proyecto dedicado a mejorar las oportunidades de niñas a través del fútbol.

La Fundación Eleven, ideada por la jugadora del FC Barcelona, tiene como objetivo ofrecer a niñas en situaciones de vulnerabilidad la oportunidad de participar en actividades deportivas que fomenten su desarrollo físico, mental y emocional.

El evento de lanzamiento contó con la intervención de Alexia Putellas, quien declaró que "Esto empezó en mi peor momento profesional y en uno de los peores a nivel personal. Fue cuando me rompí la rodilla. Lo pasé muy mal y fue complicado porque estamos acostumbradas a ir enfocada, sin mirar alrededor. Entrenamos, competimos y hacemos todo para ganar. Cuando me pasó lo de la rodilla, era una situación que por mucho que quisiera avanzar no iba a ir más rápido".

Al acto asistieron reconocidas figuras del deporte y la cultura, incluyendo miembros de la Junta Directiva del FC Barcelona como Elena Fort, vicepresidenta, y Xavi Puig, directivo responsable del fútbol femenino azulgrana, Roger Grimau y Ricky Rubio de la sección de baloncesto del club y miembros del Ayuntamiento de Mollet, de donde procede Alexia, además de otras personalidades inspiradoras del mundo del deporte como Alex Roca.

En la presentación participaron personas relevantes en ‘Eleven’ y en la vida de la jugadora, como Eli Segura, su madre, y Miriam, educadora de profesión y amiga de la infancia de la capitana del Barça, que también tomaron la palabra, compartiendo sus experiencias y perspectivas sobre la importancia del proyecto.

El proyecto consta de varias academias y arrancará en Mollet con un centenar de niñas, se extenderá luego a Latinoamérica en países como Colombia, donde se abrirá una academia el 19 de junio en el municipio de Itagüí, y en México, a finales de este mismo año o principios de enero. La Fundación tiene asegurada la financiación para los próximos diez años y existe un compromiso para abrir otra academia en la República Dominicana en 2026.

Alexia se considera tan solo “un vehículo”. En las academias de ‘Eleven’ trabajarán conjuntamente educadoras sociales y entrenadoras de fútbol, donde se tratarán aspectos relevantes para el crecimiento social y emocional de las niñas porque para Alexia, “las protagonistas son esas niñas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad que gracias a la familia y la estabilidad que he tenido no he tenido que sufrir”, añadió.

La Fundación Eleven a través de los tres pilares directamente relacionados con la vida de Alexia: el fútbol, la hermandad de mujeres y la identidad personal, porque cada niña es diferente y el proyecto busca la máxima personificación de cada caso, busca reducir la brecha de género en el deporte y proporcionar a las niñas las herramientas necesarias para su desarrollo personal y social.

Toda la información sobre la Fundación Eleven, sus programas y próximos pasos está disponible en su perfil de Instagram @more.than.eleven y, próximamente, en su página web www.morethaneleven.com.

Puedes contactar para más información sobre la Fundación Eleven a través del email: [email protected].