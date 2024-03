Diego Cocca revela que a los jugadores de la Selección Mexicana ‘no les gusta trabajar mucho’

Diego Cocca, exentrenador de la Selección Mexicana, destapó su experiencia y percepción sobre la disposición al trabajo duro por parte de los seleccionados mexicanos, una declaración que resuena con eco crítico en el ambiente futbolístico del país.

En una conversación sin reservas con David Faitelson en 'Faitelson Sin Censura', la cual fue publicada un día después de la dolorosa derrota del Tricolor ante Estados Unidos en la Final de la Nations League, Cocca compartió su enfrentamiento con una cultura de confort y resistencia al esfuerzo intensivo en los entrenamientos

“A ver yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, te quejaste porque trabajaste mucho, sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar dímelo, no hay problema. 'No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo'. Listo. Ninguno me dijo" expresó Cocca, delineando su filosofía de que el éxito se cimenta en el esfuerzo y la dedicación.

Sin embargo, el estratega reveló haber encontrado un ambiente no del todo receptivo a su metodología, una realidad que plantea interrogantes sobre la disposición al sacrificio y la mejora continua en el equipo.

La revelación de Cocca no solo pone en relieve la discrepancia entre las expectativas del cuerpo técnico y la actitud de algunos jugadores, sino que también sugiere un reto mayor para el fútbol mexicano: la necesidad de instaurar una mentalidad más rigurosa y comprometida con la excelencia.

COCCA DESEABA CAMBIAR LA MENTALIDAD DEL FUTBOLISTA MEXICANO, PERO…

Más allá de la crítica, las palabras de Cocca invitan a una reflexión colectiva sobre el camino a seguir para el futbol mexicano.

“Eso era una etapa después. El enfrentamiento, el cambiar las mentalidades, el picarlos para que realmente quieran ganar algo en serio. Me faltó tanto proceso, lo hemos vivido tanto, y lógicamente que el jugador también tiene mucho campo para mejorar. Hay voluntad, no hay conocimiento. Vivimos en una época en que tienes tanta información que se hace muy difícil poder entender la información que importa y que sirve”, aseveró.

Las declaraciones de Cocca abren el debate sobre cómo enfrentar y superar los retos actuales para construir un futuro más prometedor para el futbol mexicano.

"No tienen la culpa ni los jugadores, ni el técnico, ni los directivos. Todos. Y hay que ponerse a trabajar, para mí," enfatizó, recordando que la responsabilidad del cambio y mejora es compartida.

