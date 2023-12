Diego Cocca habló una vez más sobre su salida de la Selección Mexicana. El entrenador argentino acusó a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol de no querer un cambio significativo lo que ocasionó su despido del equipo.

El exentrenador del combinado nacional llegó al equipo el 10 de febrero de este 2023 y tras sólo cuatro meses al mando y siete partidos dirigidos la Federación optó por destituirlo y poner a Jaime Lozano en su lugar.

Ahora en entrevista, el entrenador argentino reveló que al estar muy poco tiempo al mando del equipo no puede asegurar si tuvo un buen desempeño o no, pero reveló que no hubo interés de un cambio en la Selección.

“No se pudo, estuve siete partidos, cuatro meses, ya ni sé. No hay manera de poder hacer un balance, el balance interno a nivel cuerpo técnico, que lo hicimos, fue que iba a ser muy difícil y que había que cambiar muchas mentalidades, pero yo sé que no se quiere cambiar del otro lado”, comentó para TUDN.

A pesar de haber sido destituido como entrenador, Diego Cocca reveló que le desea lo mejor al equipo nacional, aunque ahora le toca encontrar un nuevo empleo donde pueda volver a mostrar sus habilidades.

“Le deseo lo mejor a México como siempre, no seré más parte de la Selección y seguramente tendré trabajo como para seguir demostrando que podíamos hacer un cambio en la selección”, finalizó el argentino.

