Nicole Pérez volvió a sumar minutos con Selección Femenil tras su lesión

Regresó más fuerte. Después de haber sufrido una lesión que la alejó de los terrenos de juego durante nueve meses, Nicole Pérez volvió a disputar un partido con la Selección Mexicana, primero después de dos años.

Durante el Clausura 2022, Pérez tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido de Rayadas ante Guadalajara en el Estadio Akron apenas a los 13 minutos, esto debido a que la jugadora sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior. Este padecimiento provocó que la mediocampista mexicana tuviera que alejarse del terreno de juego durante 9 meses para recuperarse.

“Fue una etapa que tenía que vivir y me siento más madura mentalmente y físicamente. Tengo 22 años, al final me sirve saber que hay muchas cosas que tal vez me estaba perdiendo y ahorita las descubrí y me siento más preparada que antes, más emocionada, más lista para poder competir, disfrutar y aprender aquí en Selección y Rayadas”, comentó la jugadora en entrevista con la Selección Mexicana.

"Las cicatrices tienen dos mensajes: aquí dolió y aquí sanó", las palabras de @nicolepj08 sobre su lesión, el regreso a Selección y más... Vayan a ver la entrevista completa de los #PasosDeOro que ha dado Nicole. — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) December 1, 2023

Durante este tiempo, Nicole se perdió varios partidos con el Tricolor, siendo su última participación con la camiseta verde en 2021, cuando perdieron ante Estados Unidos en un partido amistoso. Pero dos años después, la jugadora de las Rayadas volvió a pisar un terreno de juego portando la playera del cuadro Azteca al ingresar de cambio al minuto 81' en el encuentro ante Puerto Rico.

“Saber que estás representando a tu país en nombre de muchas personas es algo muy bonito, es un boleto muy importante y con la seriedad que se tiene que dar. Puedo decir que he aprendido muchísimo desde mi primer día y estoy emocionada por aprender más, conseguir ese boleto es importante”, puntualizó Pérez.

