García Aspe cuestiona decisiones en Selección Mexicana: “¿Los jugadores deciden? ¿Decide el directivo?”

Los estragos por el más reciente fracaso de la Selección Mexicana en la Nations Leagues siguen presentes, pues a casi una semana de la derrota, se continúa cuestionando que es lo que debe de cambiar en el combinador tricolor, pues a pesar de que muchos señalan los altos mandos, otros tantos quieren ver un cambio en los jugadores.

Ricardo Peláez fue el primero en mencionar que los jugadores tienen ‘secuestrada’ a la Selección Mexicana y a pesar de que estas declaraciones fueron muy polémicas, fueron respaldadas por otro exseleccionado mexicano como Alberto García Aspe, que en entrevista para David Faitelson cuestionó a los jugadores del Tri.

“¿De qué está secuestrado? Porque a ver, todos hablamos de que los jugadores corren y llegan, jugadores no pues 'me siento más contento con él’. Obviamente tiene que haber esa comunicación al final de cuentas los jugadores no son los que deciden, deciden los directivos”, señaló García Aspe.

De igual forma el exseleccionado mexicano subcampeón de la Copa América en 1993 señaló a Duilio Davino quien es el director deportivo de selecciones nacionales varoniles, pues menciona que desde que tomó el cargo, no ha salido a dar la cara por los fracasos que ha tenido México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS LILLINI BUSCA IMPLEMENTAR PLAN PARA DETECTAR JOVEN TALENTO MEXICANO

¿Los jugadores son los que deciden?, ¿Decide el directivo? ¿No es Duilio Davino el que tendría que salir a una conferencia de prensa a hablar? No lo he visto nunca salir a hablar, veo mucho más a la Bomba que a Duilio y la Bomba es el Comisionado, no tendría que salir para nada", concluyó.