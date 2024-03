Ricardo Peláez aseguró que los jugadores "secuestran" a la Selección Mexicana

La derrota de la Selección Mexicana ante Estados Uniudos en la Final de la Liga de Naciones de Concacaf provocó una nueva ola de críticas contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el director técnico Jaime Lozano y los jugadores.

Respecto a estos últimos, Ricardo Peláez criticó que hay algunos futbolistas que no se comportan de manera profesional y quieren hacer las cosas a su manera en el el combinado azteca. "Los jugadores secuestran a la Selección Nacional. Muchas veces, no quiero entrenar esto".

"¿Qué pasó en la etapa de Javier ‘Chicharito’ Hernández, de Miguel Layún, y todos esos jugadores? Tuvieron que quitar a varios jugadores", señaló Peláez durante la mesa de análisis de Futbol Picante, en la cual recordó su etapa como directivo.

"Cuando hay competencia deportiva no pasa eso, hoy en día, ¿qué competencia tienen estos jugadores? Están los mismos que jugaron con Diego Cocca”, añadió Peláez, quien también puso como ejemplo a Guillermo Ochoa, que va por su sexto mundial pero no ha dado oportunidad a que otros jóvenes como Luis Malagón o Julio González sumen minutos.

"Por eso pasa que no quieren entrenar. Cuando hay competencia no pasa eso. Al técnico (Jaime Lozano) le ha faltado en la portería. Claro que tiene que estar (Guillermo Ochoa), pero disputando. No es culpable, pero que le den oportunidad al que sigue, si no, ¿quién lo parará?”, añadió.

