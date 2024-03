Tiago Volpi respalda a Ochoa como portero de México: 'Hoy tiene mucho crédito'

El arquero de los Diablos Rojos del Toluca, Tiago Volpi, habló sobre la portería de la Selección Mexicana, un puesto que ha causado polémica en los últimos días, sin embargo, el portero de los escarlatas aseguró que Guillermo Ochoa tiene mucho crédito en el arco del Tri.

Tiago, quien ahora ya comenzó su proceso de naturalización mexicana, explicó que la posición de guardameta en el Tri no de naturalizados y respaldó el trabajo realizado por Ochoa.

“He hablado ya sobre este tema unas dos o tres veces. Yo sí tengo el proceso de naturalización en movimiento. Como todos saben, yo llevo ya prácticamente seis años en México, tengo una hija mexicana, tengo negocios aparte del futbol de México también. Entonces, por supuesto que me gustaría ser mexicano, me gustaría hacer parte oficialmente de todos ustedes porque siempre me han tratado muy bien. Es un país que me ha recibido de brazos abiertos, pero el tema de la selección, si te soy honesto, yo creo que si hay una posición hoy en México que no necesita de naturalizados es la posición de portero”, explicó a Claro Sports.

Volpi aseguró que en un caso hipotético que el Mundial de 2026 fuera hoy, él se decantaría por el arquero de la Salernitana.

“Hoy por hoy, todavía en la selección Ochoa tiene mucho crédito. Yo creo que Malagón viene en un momento creciente muy bueno y que se le puede seguir dando oportunidades como ya se dio en ciertas ocasiones. Pero si tuviera que escoger uno, si el Mundial fuera hoy, creo que (elegiría a) Ochoa, por todo lo que ha dado, por su experiencia, porque cuando se pone la playera de la selección y principalmente en los partidos más grandes, siempre ha respondido de una forma muy positiva. En mi opinión es incontestable la posición de Ochoa", compartió.

